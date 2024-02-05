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Российский банк отсудил у Euroclear миллионы долларов

С бельгийского Euroclear Bank взыскали свыше 11,4 млн долларов (более 1 млрд рублей по текущему курсу). Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на резолютивную часть решения арбитражного суда Москвы.

Российский банк отсудил у Euroclear миллионы долларов
© Wikipedia Commons

Напомним, что Euroclear Bank является крупным европейским депозитарием.

Иск в суд ранее подал екатеринбургский банк «Синара», говорится в публикации. Основания исковых требований в материалах суда пока не приведены. Подчеркивается, что исковые требования были удовлетворены судом первой инстанции в полном объеме.

Также подчеркивается, что суд решил отклонить ходатайство ответчика о прекращении производства по делу.

Замороженные активы РФ принесли Euroclear несколько миллиардов евро

Это не первый иск к Euroclear Bank со стороны банковской сферы. В последнее время иски к Euroclear Bank в российские суды предъявили многие российские банки, компании и физлица. Это связано с заморозкой данным бельгийским банком ценных бумаг, принадлежащих российским инвесторам.

Ранее газета Financial Times сообщила, что международная площадка Euroclear заработала €4,4 млрд за счет реинвестирования замороженных российских активов.

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