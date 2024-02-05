В Эквадоре прокомментировали запрет на ввоз бананов в Россию

Меры, принятые Россельхознадзором по ограничению ввоза бананов, затронули почти 30% поставок из Эквадора в РФ, рассказал глава ассоциации Acorbanec Ричард Саласар. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее Россельхознадзор попросил министра сельского хозяйства и животноводства Эквадора приостановить сертификацию пяти экспортеров бананов. Обращение было направлено после обнаружения в фруктах мухи-горбатки, являющейся опасным карантинным объектом для России и стран ЕАЭС.

В перечень попали такие компании, как Agzulasa Cia, Don Carlos Fruit S.A., Agroaereo Fruit Export S.A., Asociacion de Produccion Agropecuaria de el oro Asoproagroro, Comercializadora de Banano.

«Эти компании представляют почти 30% экспорта бананов в Россию», — пояснил Саласар

Предприниматель заметил, что Москва не запретила поставки бананов в целом, а ввела ограничения только против пяти компаний. Он добавил, что Эквадор готовит технический фитосанитарный ответ и надеется на разрешение ситуации.