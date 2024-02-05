WSJ: империя Трампа существенно расширилась за последние четыре года
За последние четыре года 45-й президент США Дональд Трамп смог значительно расширить свою бизнес-империю. Об пишет The Wall Street Journal.
По данным газеты, бизнесмен заключил новые крупные сделки в Южной Америке, Европе, Азии и на Ближнем Востоке.
В частности, предприниматель подписал соглашение с оманской Dar Al Arkan на $1,6 млрд о брендировании и управлении гольф-курортом в Омане.
Журналисты уточнили, что в настоящее время Трампу принадлежат как минимум 17 жилых проектов, 12 полей для гольфа и 12 отелей.
Вместе с тем, критики экс-президента полагают, что он не в состоянии провести разграничительные линии между политикой и деловыми интересами. По их мнению, иностранные инвестиции оказывают опасное влияние на Трампа.
Напомним, что бизнесмен многократно отрицал любые этические правонарушения со своей стороны. Он отмечал, что занимался глобальными проектами в сфере недвижимости задолго до прихода в большую политику.