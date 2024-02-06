Nikkei: средства инвесторов перетекают из Китая в США

Средства инвесторов перетекают с бирж Китая в акции компаний США, в которых сейчас сосредоточена почти половина капиталов на фондовом рынке планеты. Это наивысший показатель примерно за 20 последних лет, сообщила газета Nikkei со ссылкой на расчеты базирующейся в Токио исследовательской компании QUICK.

По состоянию на 2 февраля, по этим данным, совокупная цена акций компаний США составила $51 трлн. Она увеличилась на $1,4 трлн по сравнению с данными на последний день торгов 2023 года. Это 48,1% всех средств, присутствующих сейчас на мировых фондовых рынках - наивысший показатель с сентября 2003 года.

В то же время с начала нынешнего года биржи Китая, включая Гонконг, потеряли $1,7 трлн. На фондовый рынок страны сейчас приходится примерно 10% средств, присутствующих на биржах планеты. По данным Nikkei, это почти вдвое меньше, чем было на пике этого показателя в июне 2015 года. По мнению газеты, инвесторы теряют надежду на быстрый рост экономики Китая и проявляют растущий интерес не только к США, но и к фондовым рынкам Японии и Индии.