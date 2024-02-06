Налоговая оспорила сделку российской «дочки» IKEA

Российские налоговики обратились в суд и потребовали признать недействительной сделку, в рамках которой российская «дочка» IKEA перечислила 12,9 миллиарда рублей ирландской Fami Limited., еще одной связанной с IKEA компании. Об этом сообщает РБК.

Заявление налоговой в марте 2024 года рассмотрит Арбитражный суд Московской области.

В июне 2022 года в IKEA объявили, что не смогут возобновить продажи в РФ в «обозримом будущем» из-за нарушения цепочки поставок. Позже было объявлено об уходе компании с российского рынка.

В ноябре 2022-го «Яндекс Маркет» выкупил у российской IKEA оставшиеся на складах запасы.

По данным РБК, в рамках иска налоговой ответчику предлагается предоставить суду соглашение о кредитной линии, документы по договору поставки, заключенному 15 ноября 2022 года с ООО «Маркет. Трейд» (учредитель - ООО «Яндекс»), платежные документы, подтверждающие перечисления денег по договорам, и другие документы.