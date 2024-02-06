«Делимобиль» привлек 4,2 млрд рублей в ходе IPO на Мосбирже

Каршеринговый сервис "Делимобиль" объявил об успешном завершении IPO и начале торгов акциями на Мосбирже с 7 февраля 2024 года. Общий размер IPO составил 4,2 млрд рублей, цена одной акции - 265 рублей, сообщили в компании.

Спрос розничных и институциональных инвесторов многократно превысил объем предложения, что позволило закрыть сделку по верхней границе объявленного ценового диапазона, отметили в "Делимобиле". Доли институциональных инвесторов и физических лиц в общем объеме размещения были поделены примерно поровну. Акции включены во второй уровень листинга Московской бирже.

ООО "Делимобиль Холдинг", которому до проведения IPO принадлежало 100% компании, не продавал находящиеся в его распоряжении акции и после IPO сохранил контроль. Также компания приняла на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций на период 180 дней с даты начала торгов. В рамках предложения был структурирован механизм стабилизации размером до 15% от размера IPO, который будет действовать в течение 30 календарных дней после начала торгов.