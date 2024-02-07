Суд ЕС отклонил апелляции Усманова и Шувалова против санкций Евросоюза

Десятки предпринимателей и компаний из России и Белоруссии подали иски в Европейский суд юстиции в Люксембурге, чтобы оспорить включение в санкционный список Евросоюза. Они находятся под ограничительными мерами ЕС, поскольку, как утверждается Советом ЕС, поддерживали специальную военную операцию России на Украине. Бизнесмены считают, что их основные права были нарушены, в частности незаконно заморожены их активы в ЕС.