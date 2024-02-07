В «Тинькофф» начали продавать золотые слитки онлайн всем клиентам

Банк «Тинькофф» сделал онлайн-покупку золота с доставкой доступной для всех клиентов-физических лиц. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на представителя кредитной организации.

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Клиенты банка могут приобрести слитки массой от десяти граммов. Если клиенты находится в Москве или области, слитки им бесплатно доставят инкассаторы на специальных бронеавтомобилях.

Условия доставки слитков в другие регионы зависит от расстояния и количества слитков.

Возможность онлайн-покупки слитков появилась в «Тинькофф» еще в ноябре 2022 года, но доступна она была только клиентам Tinkoff Premium и Tinkoff Private. Они могли купить мерные слитки массой от 500 граммов и стандартные слитки массой от 12 килограммов.