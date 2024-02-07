Ушедшая из России Carlsberg отчиталась о многомиллиардных убытках

Чистый убыток Carlsberg по итогам 2023 года вырос почти в 40 раз, до 43,19 доллара на акцию, составив около 5,9 миллиарда долларов, следует из финансовой отчетности, опубликованной одним из ведущих мировых производителей пива.

В датской группе компаний такой финансовый результат объяснили в частности деконсолидацией своего российского бизнеса. Речь идет о накопленных убытках от пересчета валюты и хеджирования за период с 2004 по 2023 год в размере 41,5 миллиарда датских крон и обесценения на сумму около семи миллиардов. При этом годовому общему собранию акционеров Carlsberg предложат одобрить выплату дивидендов в размере 27 крон на акцию, что соответствует общей сумме дивидендов в размере 3,6 миллиарда единиц датской валюты

Об уходе с российского рынка компания объявила в марте 2022-го. Незадолго до этого было приостановлено производство в России и заморожены новые инвестиции. Уже в первые шесть месяцев года чистый убыток Carlsberg составил из-за этого 630 миллионов долларов.