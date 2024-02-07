Берлин готовится национализировать «дочки» «Роснефти»

Власти Германии предпринимают шаги по национализации дочерних предприятий российской «Роснефти». Об этом сообщает Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники.

Речь идет о нефтяном предприятии Rosneft Deutschland, которое является «дочкой» российской компании.

«Федеральное министерство экономики и энергетики Германии готовится к ее национализации. «Роснефть» в понедельник формально участвовала в соответствующих слушаниях», — говорится в тексте.

Отмечается, что прошедшее разбирательство являлось формальной процедурой, которую Берлин хотел соблюсти перед началом процесса национализации. При этом источники издания сообщили, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято.