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Yandex N.V. запретили в течение пяти лет создавать аналогичные "Яндексу" сервисы

Нидерландская компания Yandex N.V. по итогам реструктуризации не сможет создавать и развивать сервисы, аналогичные бизнесам "Яндекса" в течение пяти лет по всему миру. Об этом говорится в документах для голосования акционеров по реструктуризации бизнеса.

Yandex N.V. запретили создавать аналогичные «Яндексу» сервисы
© ТАСС

"По соглашению о неконкуренции, нидерландской Yandex N.V. запрещено создавать и развивать сервисы, аналогичные бизнесам "Яндекса". Запрет будет действовать в течение пяти лет во всем мире", - отмечается в документах.

Отмечается, что исключением будут выделяемые зарубежные стартапы Avride, Toloka, Nebius и TripleTen, которые можно будет развивать везде, кроме России и Белоруссии.

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"При этом независимо от рынка, им запрещено развиваться так, чтобы создавать конкуренцию сервисам "Яндекса". По этому соглашению "Яндекс" сможет развивать свои сервисы без каких-либо ограничений", - добавляется в документах.

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