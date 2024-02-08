Yandex N.V. запретили создавать аналогичные «Яндексу» сервисы

Нидерландская компания Yandex N.V. по итогам реструктуризации не сможет создавать и развивать сервисы, аналогичные бизнесам "Яндекса" в течение пяти лет по всему миру. Об этом говорится в документах для голосования акционеров по реструктуризации бизнеса.