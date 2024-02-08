Иностранным компаниям ограничат участие в госзакупках

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что некоторым иностранным компаниям запретят участвовать в госзакупках. Об этом сообщает РИА Новости.

Мишустин рассказал, что правительство подготовило поправки по оптимизации всех госзакупок, вводящие запрет на некоторые иностранные товары и услуги.

С помощью поправок власти хотят закрепить преимущество отечественных товаров при госзакупках.

По словам Мишустина, речь идет о правовых основаниях как для полного запрета на участие в торгах по некоторым товарам/услугам, так и для ограничений по принципу «второй лишний» (если есть российский претендент на госконтракт).

Если за госконтракт будут конкурировать сразу несколько российских продуктов, преимущество получит компания с более высоким технологическим уровнем локализации производства.

Поправки были разработаны по поручению президента РФ.