Иностранным компаниям ограничат участие в госзакупках
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что некоторым иностранным компаниям запретят участвовать в госзакупках. Об этом сообщает РИА Новости.
Мишустин рассказал, что правительство подготовило поправки по оптимизации всех госзакупок, вводящие запрет на некоторые иностранные товары и услуги.
С помощью поправок власти хотят закрепить преимущество отечественных товаров при госзакупках.
По словам Мишустина, речь идет о правовых основаниях как для полного запрета на участие в торгах по некоторым товарам/услугам, так и для ограничений по принципу «второй лишний» (если есть российский претендент на госконтракт).
Если за госконтракт будут конкурировать сразу несколько российских продуктов, преимущество получит компания с более высоким технологическим уровнем локализации производства.
Поправки были разработаны по поручению президента РФ.
Год назад Мишустин сообщил, что электроника с российскими процессорами получит приоритет при проведении госзакупок. Если таких претендентов на госконтракт не окажется, первыми рассмотрят заявки отечественных компаний, собирающих технику из иностранных комплектующих.