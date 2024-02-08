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Совкомбанк выиграл суд о взыскании почти $14 млн с J.P. Morgan Securities PLC

Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск Совкомбанка к J.P. Morgan Securities PLC и российскому коммерческому банку "Дж.п. Морган банк Интернешнл" о взыскании $13,95 млн, говорится на сайте суда.

Совкомбанк выиграл суд о взыскании почти $14 млн с J.P. Morgan Securities PLC
© РИА Новости

"Иск удовлетворить полностью", - говорится в информации на сайте суда.

При этом подробности дела пока не опубликованы.

Совкомбанк подал иск в суд в конце августа 2023 года, 9 ноября 2023 года суд постановил заменить ПАО "Совкомбанк" на ООО "Содействие международным расчетам". Кроме того, суд привлек Совкомбанк к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

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