Две компании выступили против запрета G7 на торговлю российскими алмазами

Международная корпорация De Beers и Ботсвана выступили против решения Группы семи (G7) о запрете на торговлю российскими алмазами. Об этом пишет газета City Press.

Ведущая компания по добыче алмазов De Beers, входящая в корпорацию Anglo American, и ботсванская Okavango Diamond Company (ODC) призвали G7 оценить нежелательные последствия введения второй очереди ограничительных мер против российских алмазов, указывает издание. Они выражают опасение, что эта мера приведет к невероятному завышению цен на аналогичную африканскую продукцию, отмечается в статье.

Газета напоминает, что в декабре страны G7 объявили о запрете с 1 января на торговлю российскими алмазами, а с 1 марта запланированы ограничения на импорт этого сырья через третьи страны. Новая система отслеживания происхождения алмазов будет запущена в сентябре. Но пока непонятно, как и где будет проверяться происхождение алмазов. Бельгия выступает за кандидатуру Антверпена - основного центра обработки алмазов в мире, отмечает издание.

"В результате африканские производители будут вынуждены сбывать свои алмазы только в одном месте вместо возможности выбора, <...> и соответствующие этическим нормам африканские алмазы станут значительно дороже", - цитирует издание гендиректора De Beers Эла Кука.

Ранее De Beers призвала G7 вступить в переговоры с заинтересованными сторонами - Анголой, Ботсваной, Индией, Намибией и Южной Африкой - по данной проблеме.

Схожей позиции придерживается Ботсвана.

"Наша позиция ясна, - цитирует газета управляющего директора ODC Мметлу Масире. - Какие бы меры ни разрабатывались, мы должны быть уверены, что они не приведут к нежелательным последствиям, которые будут тянуть нас вспять".

Портал African Stream цитирует министра минеральных ресурсов, "зеленых" технологий и энергетической безопасности Ботсваны Лефоко Моаги, который решительно отверг идею отправки африканских алмазов на сертификацию в Бельгию.

"Такой шаг повлечет за собой логистический кошмар и взвинтит цены на продукцию из Африки", - сказал министр.

По его словам, Ботсвана ясно дала понять G7, что выступает против такого предложения, поскольку оно создает угрозу национальному суверенитету, учитывая, что экспорт алмазов обеспечивает две трети поступлений в бюджет.