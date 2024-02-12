В Австрии заявили о необходимости разрыва договоров с «Газпромом»

Австрийским властям необходимо подготовить выход из договоров на поставку российского газа, которые ранее заключил австрийский нефтегазовый концерн OMV. Об этом заявила министр энергетики страны Леоноре Гевесслер. Газета.Ru

"Мы должны подготовить выход из договоров OMV. Долгосрочные контракты, обязывающие забирать большое количество природного газа, стали еще одной причиной, почему доля российского газа в нашей стране такая большая", - сказала она на пресс-конференции. ТАСС