РБК узнал о просьбе российского бизнеса разрешить ловить больше крабов

Малые предприятия, добывающие крабов, сообщили о потере «исторических» объемов добычи в связи с урезанием крабовых квот на аукционах последних лет. Бизнесмены заявили, что нуждаются в помощи, передает РБК.

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Отмечается, что организации в прошлом месяце попросили российского президента и органы государственной власти урегулировать вопрос.

В публикации говорится, что в 2019 году началась реформа крабового рынка. Так, 98% от суммарно допустимого улова крабов забрали у предприятий, за которыми квоты были закреплены по «историческому» принципу, и продали на аукционах. Оставшиеся 2% распределили между малым и средним бизнесом (МСБ), который не аффилирован с крупными холдингами.

Предприятия утверждают, что добыча перестала быть выгодной после урезания квот. Они просят для стабилизации экономической ситуации не выставлять на аукционы квоты на добычу крабов в подзоне Приморье, а также разрешить добывать там синего и камчатского крабов.