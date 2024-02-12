Минюст внес Russian Election Monitor в реестр нежелательных организаций

Министерство юстиции РФ добавило в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, неправительственную германскую организацию Russian Election Monitor. Об этом сообщается в материалах на сайте ведомства.
Также в список попали британская правозащитная организация Article 19 и зарегистрированное в Чехии издание Mnenie media z.s. ("Мнение медиа", интернет-журнал Doxa).
Ранее Генеральная прокуратура РФ приняла решение о признании нежелательной на территории России деятельности этих организаций.