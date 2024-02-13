Товарам из иностранных интернет-магазинов предрекли подорожание

Власти РФ задумались о сокращении лимита беспошлинных покупок товаров для личного пользования в иностранных интернет-магазинах. Так, его могут уменьшить до 200-500 евро или нуля, сообщает РБК.

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Эксперты считают, что за снижением порога с нынешних 1000 евро, вероятно, последует повышение стоимости товаров на 5-15%, а также уменьшение продаж.

Совет Евразийской экономической комиссии ранее принял решение о продлении действия повышенного лимита в 1000 евро для беспошлинного ввоза товаров, привезенных из-за границы или заказанных на зарубежных маркетплейсах. Меру продлили до 1 апреля 2024 года. С января 2020 года в России действовал порог в 200 евро, однако после введения санкций Запада в конце марта 2022 года порог увеличили.

ТПП, ФАС, «Почта России» и ряд других ведомств считают целесообразным сохранить существующий порог в 1000 евро. За его снижение до 500 евро выступает Минпромторг, до 200 евро — Минфин и Федеральная таможенная служба.