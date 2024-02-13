В России запустят эксперимент по онлайн-регистрации бизнеса

Правительство России запускает эксперимент по электронной регистрации бизнеса. Комплексный сервис «Старт бизнеса онлайн» начнёт работу с 1 марта 2024 года. Эксперимент продлится до 1 марта 2025 года, сообщает пресс-служба кабмина.
В рамках одной услуги предприниматели смогут зарегистрировать бизнес, получить электронную подпись без личного обращения в удостоверяющий центр Федеральной налоговой службы (ФНС) и открыть счёт в банке. На всех этапах для подтверждения личности заявителя будет использоваться Единая биометрическая система (ЕБС).
Как отмечают в правительстве, решение «позволит существенно упростить процедуры по созданию организаций и индивидуальных предприятий».
«Сервис позволит предпринимателям, в том числе начинающим, быстро и удобно открыть своё дело. За счёт биометрии провести все необходимые процедуры можно будет полностью дистанционно», — отметил вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, слова которого приводятся в сообщении.
Эксперимент проводится при участии Минфина, Банка России, Росфинмониторинга и оператора ЕБС — АО «Центр биометрических технологий». Координатором эксперимента выступает ФНС.
В начале февраля правительство совместно с ФНС и другими ведомствами подготовили проект постановления о проведении эксперимента по электронной регистрации бизнеса.