В России запустят эксперимент по онлайн-регистрации бизнеса

Правительство России запускает эксперимент по электронной регистрации бизнеса. Комплексный сервис «Старт бизнеса онлайн» начнёт работу с 1 марта 2024 года. Эксперимент продлится до 1 марта 2025 года, сообщает пресс-служба кабмина.

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В рамках одной услуги предприниматели смогут зарегистрировать бизнес, получить электронную подпись без личного обращения в удостоверяющий центр Федеральной налоговой службы (ФНС) и открыть счёт в банке. На всех этапах для подтверждения личности заявителя будет использоваться Единая биометрическая система (ЕБС).

Как отмечают в правительстве, решение «позволит существенно упростить процедуры по созданию организаций и индивидуальных предприятий».

«Сервис позволит предпринимателям, в том числе начинающим, быстро и удобно открыть своё дело. За счёт биометрии провести все необходимые процедуры можно будет полностью дистанционно», — отметил вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, слова которого приводятся в сообщении.

Эксперимент проводится при участии Минфина, Банка России, Росфинмониторинга и оператора ЕБС — АО «Центр биометрических технологий». Координатором эксперимента выступает ФНС.