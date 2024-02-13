ЕС намерен ввести ограничения в отношении компаний-партнеров России

Евросоюз готовится к введению ограничений в отношении компаний из некоторых стран в рамках новых санкций против России. Как сообщают Bloomberg и Financial Times, речь идет о Китае, Индии и Турции.

Если меры примут, это будет первый случай, когда под ограничения ЕС попадут фирмы из Китая и Индии, подчеркивает FT.

Ранее издание Politico сообщило, что новые ограничения Евросоюза в отношении России будут «символическими». Речь шла о тринадцатом пакете санкций. Дипломаты отметили, что особое внимание будет уделено «работе над глобальным нарративом» вокруг рестрикций.

Кроме того, ЕС сфокусируется на соблюдении санкций третьими странами, писала газета. Подчеркивалось, что новые ограничения предполагают расширение санкционных списков и введение запрета для ряда фирм на осуществление экспорта товаров двойного назначения.