СМИ узнали об угрозах США турецким банкам из-за России

Американские власти в рамках своей санкционной политики предупреждают некоторые частные банки Турции о необходимости тщательной проверки платежных переводов из России, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в банковском секторе.

По его словам, речь идет и об угрозах. В настоящее время ряд турецких кредитных учреждений получают предупреждения о переводах с РФ от США. Доходит и до угрожающего тона.

С 1 января экспортеры Турции столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. Проблема отчасти связана с давлением Вашингтона на Анкару в связи с ограничительными мерами. Вопросом занялся турецкий Минторг. При этом российские власти ведут диалог с Турцией.