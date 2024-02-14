ФАС возбудила дело в отношении «Яндекса»

Административное дело возбудила Федеральная антимонопольная служба в отношении «Яндекса». Поводом для этого послужило распространение компанией рекламы услуг по написанию выпускных квалификационных работ. RT на русском

По данным ФАС, к ним обратился гражданин с жалобой на рекламу организации «Work 5», которая предоставляет услуги по написанию рефератов, курсовых и дипломных работ. Реклама появлялась в поисковой системе «Яндекс». Газета.Ru