Некоторым компаниям позволят покупать итальянские товары за рубли

Глава Итало-российской торговой палаты (ИРТП) Фердинандо Пелаццо заявил, что ИРТП запускает тестовую систему, разрешающую российским компаниям-членам палаты покупать итальянские товары за рубли, если те разрешены для ввоза в Россию. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, система проработает около трех месяцев, после чего эксперты ИРТП проведут специальную экспертизу. По ее итогам палата решит, стоит ли в дальнейшем расширить механизм на все российские компании.

«Мы решили запустить (систему — прим. ред.) на пробный период только для членов торговой палаты», — заявил Пелаццо.