Бренд сети ресторанов «Две палочки» выставили на продажу
Бренд петербургской сети ресторанов «Две палочки» выставлен на торги. Аукцион состоится на Уральской электронной торговой площадке 22 марта, пишет издание Shopper's.
Стартовая цена товарных знаков — 31,3 млн руб. Шаг аукциона составит 10%. Заявки на участие в торгах принимаются до 20 марта, необходимо внести залог в размере 10% от минимальной стоимости лота.
«Две палочки» — сеть ресторанов, некогда насчитывавшая около 20 заведений в Санкт-Петербурге и шесть в Москве. Компания входила в холдинг Food Retail Group, который распался в 2019 году, а одного из его основателей Михаила Тевелева признали банкротом. «Две палочки» были куплены компанией ПЦС, связанной с оператором доставки пиццы и суши «2 берега».
«Две палочки» проработали на рынке 19 лет, последние рестораны сети закрылись в 2022 году. Тогда сообщалось, что компания продолжит работать на доставку, но потом ПЦС начал процесс ликвидации.