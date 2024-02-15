«Вкусно – и точка» начала вводить меню со шрифтом Брайля

Сеть "Вкусно - и точка" вводит меню со шрифтом Брайля для людей с нарушениями зрения, меню начнут поступать в рестораны с 19 февраля, говорится в сообщении компании.

"Вкусно - и точка" объявляет о запуске меню со шрифтом Брайля для людей с нарушениями зрения. Специально разработанные меню начнут поступать в предприятия сети по всей России с 19 февраля", - отмечается в сообщении.

В заведениях сети будут доступны три вида меню, напечатанных с использованием рельефно-точечного тактильного шрифта: основное меню, меню завтраков и меню кафе. Помимо названий блюд, в них также будут также указаны составы.

Шрифт Брайля, названный в честь своего создателя француза Луи Брайля, представляет собой систему для общения и чтения особыми сенсорными символами - группами небольших выпуклых точек, которые позволяют людям перемещать пальцы по тексту и быстро читать написанное.