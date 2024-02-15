«Яндекс» объяснил повышенные цены на такси

"В такси растет спрос пользователей, продолжается нехватка водителей на российском рынке, растет доля повышенных тарифов в связи с притоком новых автомобилей более высокого класса и нехваткой автомобилей эконом-класса", - говорится в сообщении.

Согласно отчету "Яндекса",за 2023 год вложения в мотивацию водителей и партнеров, в том числе бонусы для водителей, были увеличены на 73%. Всего доходы партнеров "Яндекс такси" в 2023 году составили 974 млрд руб., что на 47% выше год к году.

Ранее "Яндекс" сообщал, что в III квартале 2023 года приток новых водителей в России упал на 15% в годовом выражении. В декабре компания объявила, что вложит более 4 млрд руб. в привлечение водителей, а также временно откажется от части своей комиссии в пользу водителей. По подсчетам "Яндекс такси", для устранения дефицита водителей и балансировки спроса и предложения в отрасли необходимо привлечь около 80 тыс. водителей по всей России.