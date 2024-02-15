«Тинькофф» решился на смену логотипа

Банк «Тинькофф» принял решение о смене логотипа — ранее на нем был герб дворянского рода Тиньковых, а теперь на нем можно заметить желтый щит с буквой «Т». На такие изменения обратил внимание журнал Forbes.

В кредитной организации прокомментировали данное решение. Там заявили, что изменение графического знака - «эволюционное развитие бренда».

Новый логотип уже поместили на сайт банка. По словам представителя кредитной организации, банк движется «в сторону простоты, легкости и доступности». Кроме того, организация упрощает визуальные коммуникации, добавил собеседник издания.

Ранее сообщалось, что банк «Тинькофф» сделал онлайн-покупку золота с доставкой доступной для всех клиентов-физических лиц. Клиенты банка могут приобрести слитки массой от десяти граммов.