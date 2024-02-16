Бананы от пяти экспортеров из Эквадора будут допущены к ввозу в Россию только после лабораторной экспертизы, которая коснется всего перечня карантинных объектов, сообщил Россельхознадзор. RT на русском
"Поступающие бананы будут допущены к ввозу только по результатам лабораторной экспертизы на весь перечень карантинных объектов, характерных для данной продукции", - говорится в сообщении. ТАСС
16 февраля Россельхознадзор вернул пяти компаниям из Эквадора право поставлять бананы в Россию, однако детали будут обсуждаться. Российская газета