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Бананы из Эквадора допустят к ввозу в Россию только после экспертизы

Бананы от пяти экспортеров из Эквадора будут допущены к ввозу в Россию только после лабораторной экспертизы, которая коснется всего перечня карантинных объектов, сообщил Россельхознадзор. RT на русском

"Поступающие бананы будут допущены к ввозу только по результатам лабораторной экспертизы на весь перечень карантинных объектов, характерных для данной продукции", - говорится в сообщении. ТАСС

16 февраля Россельхознадзор вернул пяти компаниям из Эквадора право поставлять бананы в Россию, однако детали будут обсуждаться. Российская газета

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