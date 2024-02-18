Apple грозит исторический штраф за нарушение закона о стримингах в ЕС

Евросоюз планирует наложить на американскую корпорацию Apple первый в истории штраф на €500 млн за нарушение антимонопольного закона о доступе к стримингам, пишет Financial Times. По данным издания, Еврокомиссия выясняла, блокировала ли компания возможность уведомлять владельцев iPhone о более дешевых музыкальных сервисах вне App Store.

Штраф, который составит около €500 млн и может быть объявлен в начале марта, стал кульминацией антимонопольного расследования ЕК о том, использовала ли Apple собственную платформу, чтобы отдать своим сервисам приоритет перед услугами конкурентов, — говорится в публикации.

По словам источников, Еврокомиссия признает действия Apple незаконными и несоответствующими правилам ЕС по усилению конкуренции. Кроме того, ЕС обвинит американскую компанию в злоупотреблении своим положением на рынке и навязывании другим его участникам антиконкурентной торговой практики.

Это одно из самых крупных финансовых взысканий, налагаемых ЕС на крупные технологические компании. Для сравнения FT приводит штрафы, наложенные на Google за несколько лет, на общую сумму около €8 млрд.