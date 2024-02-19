Банки ОАЭ начали ограничивать расчеты и закрывать счета россиян

Крупные банки ОАЭ из-за риска вторичных санкций начали ограничивать расчёты с Россией и закрывать счета компаниям и физлицам.

Об этом пишут «Ведомости».

По данным газеты, сейчас кредитные организации не принимают деньги из России и не отправляют платежи в обратную сторону.

Кроме того, отмечается, что в ОАЭ продолжают закрывать счета компаниям, собственники которых являются гражданами России.

Ранее турецкий банк Denizbank начал запрашивать у россиян документы о ВНЖ.