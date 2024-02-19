В Denizbank рассказали о ситуации вокруг открытия счетов гражданам РФ

В турецкий Denizbank не направляли каких-либо уведомлений по поводу запрета на открытие счетов россиянам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя банка в одном из филиалов в Анкаре.

Собеседник подчеркнул, что счета гражданам РФ открываются.

Ранее СМИ сообщили, что Denizbank теперь запрашивает у российских клиентов документы, которые подтверждают вид на жительство в Турции.

Агентство выяснило, что запрос связан с внутренними процедурами, а не с санкционной политикой США. Представитель банка заявил, что гражданам РФ для открытия банковского счета в турецком Denizbank необходимо иметь наличие ВНЖ и неснимаемый депозит на своем счете в эквиваленте 10 тысяч долларам.

По словам собеседника, этот депозит нельзя снимать в течение действия счета.