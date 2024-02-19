Крупнейшие банки Кореи потеряли $750 млрд

Пять крупнейших банков Южной Кореи потеряли более триллиона вон ($750 млрд) в результате кризиса на рынке коммерческой недвижимости США. Об этом написали Korea Herald и другие корейские СМИ со ссылкой на данные Ян Кён Сука, члена Национального собрания страны.

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Оценка альтернативных инвестиций в коммерческую недвижимость за границей через фонды и другие финансовые инструменты сократилась с 10,44 трлн до 9,34 трлн вон, что соответствует потерям в 10,5%. Тем не менее корейская Служба финансового надзора считает, что это не несет серьезных рисков для банковской системы страны. По мнению регулятора, убытки от вложений в зарубежную недвижимость составят менее 1% от всех активов финансовых организаций.

«Сроки погашения зарубежных фондов недвижимости распределены на следующие несколько лет, и большинство инвесторов — это финансовые огранизации. Их способность поглощать убытки высока, так что об этом не стоит так беспокоиться», — отметил председатель Комиссии по финансовым услугам Ким Джу Хён.

Статистика была собрана по финансовым конгломератам Hana, KB, Shinhan, NongHyup и Woori. Общая сумма вложений пяти банков в коммерческую недвижимость зарубежом составила 20,39 трлн вон. Из них 6,25 трлн приходится на Hana, 5,65 — на KB. При этом 56% общего объема вложений (11,4 тлрн вон) было сконцентрировано в Северной Америке.