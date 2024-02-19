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В Польше добивались поставок с Украины несуществующего препарата

Польских депутатов обманным путем заставили добиваться ввоза с украинской территории несуществующего препарата для питомцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Dziennik Gazeta Prawna.

В Польше добивались поставок с Украины несуществующего препарата
© globallookpress.com

Журналисты инициировали фейковую кампанию для того, чтобы оценить, насколько детально депутаты проверяют достоверность данных, поступающих к ним.

Они обращались в письменной форме к парламентариям, которые занимаются тематикой защиты животных. Кроме того, журналисты прибегли к созданию фейковой страницы в интернете. Там можно было ознакомиться с различными историями о страданиях собак.

Журналисты придумали легенду, согласно которой псам породы сиба-ину, страдающим от заболевания глаз, остро требуется лекарство, доступное в некоторых европейских и азиатских странах, а также на Украине. Подчеркивалось, что в Польше приобрести препарат нельзя. Авторы просили депутатов добиться разрешения на оборот этого лекарства в Польше.

По закону ввозить препараты с Украины можно только штучно, поскольку данного государства нет в ЕС. По словам авторов липовой инициативы, владельцы сиба-ину даже ездили за лекарством во Львов.

Некоторые депутаты поставили свои подписи под депутатским запросом для включения лекарства в перечень разрешенных в Польше.

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Однако ни болезни, ни лекарства в действительности нет.

Ранее издание Eesti Ekspress сообщило о том, что данные Налогово-таможенного департамента Эстонии свидетельствуют об увеличении поставок лекарственных средств из Эстонии в Россию в 600 раз за последние два года.

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