Сеть Rostic’s нашла поставщика курятины

Компания «Юнирест», управляющая брендами Rostic’s и KFC в России, нашла поставщика курятины для своих ресторанов быстрого питания. Об этом со ссылкой на заявление компании пишет Интерфакс.

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Им стал один из ведущих российских производителей мяса птицы, группа агропредприятий (ГАП) «Ресурс». Комбинат птицефабрики расположен в Тамбовской области, на его базе был открыт цех, где для нужд ресторанов будет производиться охлажденная продукция из мяса цыплят-бройлеров — байтсы, голени, острые крылья, стрипсы и другие позиции меню Rostic’s.

Сейчас сеть закупает около 300 тонн такой продукции в месяц. При этом проектная мощность открытого цеха составляет 1000 тонн в месяц, на нее птицефабрика рассчитывает выйти во втором полугодии.

В конце октября 2022 года американская Yum! Brands объявила о продаже всех ресторанов KFC и Pizza Hut в России. В апреле прошлого года компания полностью ушла из страны.