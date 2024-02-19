Путин передал Ульяновский станкостроительный завод Росимуществу

«Внести в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление, <...> изменение, дополнив раздел IV пунктом 10 следующего содержания: 100 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Ульяновский станкостроительный завод", принадлежащих ГИЛЬДЕМАЙСТЕР Бегайлигунген Гмбх (немецкая Gildemeister Beteiligungen GmbH)», — гласит текст указа.