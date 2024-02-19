Путин передал Ульяновский станкостроительный завод Росимуществу
Президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий временную передачу в управление Росимущества акций Ульяновского станкостроительного завода. Об этом сообщает РИА «Новости».
Согласно тексту указа, в распоряжение Росимущества также переходят другие активы завода. Указ вступает в силу со дня опубликования.
«Внести в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление, <...> изменение, дополнив раздел IV пунктом 10 следующего содержания: 100 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Ульяновский станкостроительный завод", принадлежащих ГИЛЬДЕМАЙСТЕР Бегайлигунген Гмбх (немецкая Gildemeister Beteiligungen GmbH)», — гласит текст указа.
Ранее Путин одобрил продажу российского подразделения британского банка HSBC.