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Российские производители бытовой техники столкнулись с большими проблемами

Российские производители бытовой техники столкнулись с некоторыми проблемами. Они связаны с ростом трат на производство и рекламу, а также с конкуренцией со стороны турецких и китайских фирм, пишет «Коммерсант».

Российские производители бытовой техники столкнулись с проблемами
© Unsplash

По словам представителя бренда бытовой техники Redmond, в текущий период российские предприятия нуждаются в поддержке от государства. Он пояснил, что в России, в частности, необходимо запретить параллельный импорт товаров брендов, которые ушли с российского рынка.

Представитель бренда Weissgauf оценил увеличение в 2023 году выручки компании в два раза. Однако, он прогнозирует ее снижение в связи с удорожанием товаров. Собеседник напомнил о высоких валютных курсах, а также инфляции. Так, китайские и турецкие товары смотрятся более выигрышно, говорится в публикации.

При отсутствии поддержки со стороны властей доходы небольших предприятий начнут снижаться, говорят эксперты. Такие компании тратят много средств на рекламу и размещение на маркетплейсах.

Продажи телевизоров в России значительно выросли

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что Минпромторг планирует обязать крупные сети магазинов электроники (как офлайн, так и онлайн) «выделять полку» для российских товаров.

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