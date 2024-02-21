В Госдуме оценили отзыв лицензии у КИВИ банка

По словам парламентария, некоторое время он радовался, что финансовый регулятор не лишает банки лицензий на работу. Законодатель считал, что это было связано с очищением финансовой системы РФ и работой кредитных организаций в рамках законодательства.

«Но оказалось, что новые вызовы, очевидно, простимулировали новые процессы», — отметил Аксаков.

21 февраля Банк России отозвал лицензию у АО «КИВИ банк» в связи с нарушением нормативных актов финансового регулятора и ряда федеральных законов. В частности, кредитную организацию уличили в нарушении законодательства в области легализации доходов и связях с «теневым бизнесом» в лице букмекерских контор и нелегальных онлайн-казино.