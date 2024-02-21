Райффайзенбанк сообщил о сбоях в работе приложения

Райффайзенбанк предупредил о проблемах с оплатой мобильной связи и услуг через приложение
Райффайзенбанк сообщил о проблемах с оплатой мобильной связи и услуг в приложении кредитной организации.
"У нас сбой, оплата мобильной связи и услуг не работает. Простите за неполадки. Мы делаем все, чтобы восстановить сервис как можно быстрее", - говорится в приложении банка.
Райффайзенбанк работает в России с 1996 года и является дочерней структурой Raiffeisen Bank International AG - одной из крупнейших австрийских банковских групп. Райффайзенбанк занимает 10-е место по размеру активов среди российских кредитных организаций.