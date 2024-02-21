Киви банку хватит средств, чтобы вернуть деньги с электронных кошельков граждан, рассказали в ЦБ РФ. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Банка России.

В пресс-службе пояснили, что в силу закона о страховании вкладов, обязательства по денежным средствам, размещенным на электронных кошельках граждан, не подлежат страхованию.

В ЦБ заметили, что возврат средств будет проходить в ходе принудительной ликвидации или банкротства Киви банка за счет денег, полученных от реализации различных активов кредитной организации.

«По предварительной оценке, у банка хватит средств, чтобы вернуть деньги с электронных кошельков граждан», — уточнили в пресс-службе регулятора.