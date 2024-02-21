В МИД Нидерландов рассказали о новом пакете антироссийских санкций

Новый пакет санкций Европейского союза против России затронет 193 физических и юридических лиц. Информацию об этом предоставила глава Министерства иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот. RT на русском

С приближением начала третьего года конфликта на Украине "ЕС продолжает увеличивать давление с 13-м пакетом санкций против России", отметила она. В него вошли "193 физических и юридических лица", уточнила Ханке Брюинс Слот. ТАСС