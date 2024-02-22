ФАС предложила ужесточить правила торговли топливом на бирже

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила ужесточить критерии выявления недобросовестной торговли нефтепродуктами, пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу.

По мнению ведомства, в случае увеличения оптовой цены топлива на 5% за неделю пропорционально должен быть снижен и процент в заявке на приобретение топлива (с 35 до 30, например). Это поможет в борьбе с торговыми роботами.

Новая схема не позволит недобросовестным трейдерам покупать большие объемы топлива и создавать риски ажиотажного спроса.

ФАС возбудила на топливном рынке 28 дел о нарушении антимонопольного законодательства в 19 регионах страны, сообщил ранее глава ФАС Максим Шаскольский. Отмечается, что службой организован мониторинг цен на АЗС во всех регионах. Проверяется экономическая обоснованность различных составляющих, которые могут влиять на повышение цены.