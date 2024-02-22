Производитель Oreo и Milka объяснил решение компании остаться в России

Партнеры не давят на производителя Oreo и Milka с целью ухода компании из России, так как фирмы, покинувшие рынок, заплатили в бюджет больше денег, чем те, кто остался и платит налоги, считает топ-менеджер. Кроме того, инвесторов не волнует этот вопрос «с моральной точки зрения», а выручка Mondelez в России значительно ниже пятипроцентного порога, который считается эталоном для существенных вопросов, добавил Ван де Пут. Lenta.ru