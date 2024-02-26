Банки скрывают конкретную ставку по кредитам вопреки поправкам в законе

После вступления в силу ряда требований к банкам полная картина о ставках по-прежнему отсутствует. На это обратила внимание «Российская газета».

Поправки в федеральный закон «О потребительском кредите (займе)» начали действовать с 21 января. В соответствии с ними в стране скорректировались правила расчета полной стоимости кредита и обязательства кредитных организаций. Теперь банкам необходимо указывать как минимальную ставку, так и диапазон ПСК (рядом и тем же размером шрифта). Под такие нововведения подпали также финансовые маркетплейсы, которые рекламируют банковские продукты.

Отмечается, что рынок стал прозрачнее, однако из 13 системно значимых банков требования выполнили лишь 10. Подчеркивается, что некоторые просто не стали указывать ставку, завуалировав ее под ежемесячный платеж, который все равно учитывает минимальные проценты.

Банк «Открытие» вообще не указал ставку. Информацию о ней можно найти в отдельном документе с тарифами – там же есть и показатель ПСК, говорится в публикации.