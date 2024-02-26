Турецкие бизнесмены рассказали о давлении из-за работы с Россией

США «преследуют» турецкие компании, которые имеют торговые отношения с российской стороной. Об этом сообщило издание Aydınlık со ссылкой на руководителей.

По словам колумниста газеты Исмета Озчелика, декабрьские и январские показатели вызывают беспокойство. Он обратил внимание на значительное падение экспорта с Россией в сравнении с январем 2023 года. Показатель сократился более чем на 30 процентов, указал специалист. По его словам, это произошло из-за санкций и «давления со стороны США».