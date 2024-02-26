Назван объем средств, находящихся на виртуальных кошельках Киви банка
Сумма средств, находящихся на виртуальных кошельках Киви банка, составляет 4,4 млрд рублей. Об этом сообщило Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в своем официальном Telegram-канале.
Напомним, что АСВ назначили временной администрацией Киви банка. В сообщении говорится, что в данной организации насчитывается порядка 9,3 млн электронных кошельков.
Уточняется, что на анонимных кошельках (с лимитом до 15 тыс. рублей) хранится около 277 млн рублей. В общей сложности таких кошельков насчитывается 1,3 млн штук, указали в АСВ. Средняя сумма остатка средств на одном кошельке составляет 212 рублей.
Кроме того, сообщается, что на электронные кошельки не распространяется действие закона о страховании вкладов. Требования по ним будут удовлетворяться в период ликвидации банка в составе третьей очереди реестра требований кредиторов.
В минувшую среду стало известно, что Банк России принял решение об отзыве лицензии у Киви банка. По величине активов кредитная организация занимала 89 место в банковской системе России. Мера в отношении Киви банка принята из-за того, что он нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России.