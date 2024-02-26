ЦБ РФ разрешит кредитным организациям досрочно забирать средства с депозитов

Кредитные организации с 4 марта 2024 года получат возможность досрочно возвращать средства со своих депозитов в Банке России, что позволит им более гибко управлять собственной ликвидностью. Об этом сообщается на сайте регулятора.

"Кредитные организации смогут досрочно обращаться за частичным или полным возвратом средств, размещенных на депозитах в Банке России по итогам аукционов на срок более 1 дня. Возможность досрочного возврата депозита будет доступна с 4 марта 2024 года", - говорится в сообщении.

Как поясняет ЦБ, на досрочно возвращаемую сумму депозита будут начисляться проценты, равные ставке по депозитным операциям овернайт, применявшейся в день, за который начисляются проценты. Таким образом, доход кредитной организации от досрочно возвращенного депозита будет таким же, как если бы досрочно возвращаемая сумма была размещена в течение соответствующего срока в депозиты овернайт.