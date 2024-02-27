Qiwi усомнилась в наличии средств у бизнеса в России после ликвидации Киви-банка

Международная группа Qiwi усомнилась, останутся ли у бывшего актива средства после ликвидации лишившегося лицензии Киви-банка. Об этом сообщает ТАСС.

В компании рассказали. что оставшийся после ликвидации капитал Киви-банка, который на конец прошлого года составляет 25 миллиардов рублей, будет передан российскому юридическому лицу АО «Киви».

У Киви-банка не было признаков банкротства, уточнили в группе.