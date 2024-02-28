Рекламные агентства изменят договоры с блогерами из-за статуса иноагентов

Российские рекламные агентства пропишут в договорах условия, которые позволят им расторгать контракты с блогерами и другими распространителями рекламы, если их признают иноагентами. Об этом РБК сообщили два источника в крупных компаниях и представители трех рекламных групп.

© Газета.Ru

При этом условия у агентств различаются. Например, в NMi Group хотят предусмотреть окончание контракта, удаление публикаций и компенсацию в случае признания блогера иноагентом. В то же время в OMD OM Group просто доработают и конкретизируют уже существующие формулировки. Сейчас юристы рассматривают вариант с возможным штрафом.

Участники рынка признали, что обсуждаемые в Госдуме поправки, которые запретят рекламу у иноагентов, могут создать проблемы в работе даже с теми блогерами, которые в реестр Минюста еще не включены. Источник агентства объяснил, что остановить рекламную кампанию моментально, после того как лицо станет иноагентом, практически невозможно.