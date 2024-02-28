Депутат: производителей суррогата не допустят к деятельности на рынке

Госдума приняла в третьем чтении законопроект об ужесточении требований к производителям этилового спирта и алкоголя, рассказал NEWS.ru член комитета нижней палаты парламента по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. Согласно документу, в России будет создан перечень лиц с неудовлетворительной деловой репутацией в алкогольной отрасли. Это должно заметно сократить количество суррогатного алкоголя на рынке, считает депутат.

В соответствии с принятым сегодня в третьем чтении законом в России будет создан перечень лиц с неудовлетворительной деловой репутацией, осуществляющих производство и оборот этилового спирта и алкогольной продукции. Попавшим в список людям запретят контролировать, входить в состав органов управления и быть главными бухгалтерами в компаниях, имеющих лицензию на производство этилового спирта, — рассказал Говырин.

Депутат пояснил, что принятый закон — это, по сути, продолжение борьбы с суррогатным производством алкоголя. По его словам, речь идет о комплексном реформировании системы и ужесточении требований к самим производителям спирта и алкогольсодержащей продукции в России.

Ограничения, как отметил депутат, затронут физлиц, в отношении которых вынесено судом решение об административном наказании за обман потребителей, нарушение ценообразования, нарушение требований техрегламентов или маркировки или осужденных по статье УК, к примеру, за незаконное производство или продажу этилового спирта. Сведения будут хранить в перечне в течение пяти лет.

Говырин пояснил, что среди производителей спиртосодержащих напитков годами присутствуют недобросовестные производители, которые, несмотря на штрафы, продолжают намешивать дешевые суррогаты, подменяют одни ингредиенты другими, выпуская продукцию, не отвечающую требованиям качества и безопасности.

Благодаря принятому сегодня закону количество суррогатного алкоголя будет существенно ограничено, а те, кто его производил, не будут допускаться к этой деятельности, — резюмирован депутат.