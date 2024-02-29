«Тинькофф банк» запустил обмен юаней в банкоматах

"Тинькофф банк" добавил новую валюту для обмена в своих банкоматах - теперь клиенты могут покупать юани со своего рублевого счета. Об этом сообщается в материалах кредитной организации.

"Тинькофф" добавил новую валюту для обмена в собственных банкоматах - теперь клиенты помимо долларов и евро могут покупать юани со своего рублевого счета", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что, как и с обменом долларов и евро, на операции клиентов по покупке юаней в банкоматах "Тинькофф банка"не распространяются ограничения, связанные с ежемесячным лимитом снятия наличных в банкомате или с лимитом ЦБ РФ на снятие валюты (установленным в марте 2022 года).